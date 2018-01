De ce trebuie sa acordati maxima atentie sistemului Split TVA Ordonanta 23/2017 care reglementeaza plata defalcata a TVA este, cu siguranta, cel mai “chinuit” act normativ din anul precedent. A suferit o serie naucitoare de modificari pana sa fie adoptat in forma finala, prin Legea 275/2017, iar acum, odata intrat in vigoare, incepe sa-si produca efectele, deloc linistitoare.

Va reamintim, pe scurt, ce inseamna Split TVA:

incepand cu data de 1 martie 2018, anumite firme vor fi obligate sa “sparga” orice plata pe care o vor face in doua plati – una pentru... citeste mai mult