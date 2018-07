Când vine vorba de prestigiu în tenis, nimic nu se poate compara cu Wimbledonul. Tradiţia e de partea sa, prima ediţie datând din 1877, an în care România încă se lupta cu Înalta Poartă pentru independenţă.

Unicitatea Grand Slamului londonez constă şi în absenţa sponsorilor de pe marginea terenului sau în formulele politicoase de adresare. În plus, Wimbledonul a rămas singurul dintre cele patru mari turnee care se mai joacă pe iarbă, după ce US Openul, în 1975, şi Australian Open, în 1998, au abandonat această suprafaţă.

