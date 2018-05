Fiecare civilizaţie şi cultură are anumite tradiţii după care îşi îngroapă morţii.

Modalitatea cel mai des întâlnită este înhumarea, care presupune îngroparea cadavrului la o anumită adâncime sub pământ pentru că acesta să se descompună sub acţiunea reacţiilor chimice fără a fi atins de animale sau alţi factori. Rămâne totuşi întrebarea de ce a existat dintotdeauna practică de a îngropa corpul neînsufleţit la doi metri adâncime, scrie vocea.biz.

Atunci când s-a încercat să se rezolve această dilema, s-a descoperit că regulă de îngropare ţine de anumite criterii, dar ele variază în funcţie de... citeste mai mult

