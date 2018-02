De ce sunt impartite numerele de telefon in grupuri de trei si patru cifre - Nu te-ai fi gandit niciodata la asa ceva

Ti-ai dorit sa poti tine minte mai multe lucruri in acelasi timp si nu ai reusit? Ei bine, exista o explicatie logica pentru acest lucru.

Studiile arata ca, creierul nostru nu poate retine mai mult de 3 sau 4 informatii in acelasi timp. In plus, aceste informatii pot fi retinute pentru doar 20-30 de secunde. Dupa aceasta perioada, le uitam daca nu ni le repetam pentru perioade mai lungi de timp. De ce sunt de fapt impartite numerele de telefon in grupuri de 3 si 4 cifre vezi AICI.



