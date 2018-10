De ce si unde sa inveti limba engleza rapid, bine si ieftin ?

Limba engleza este una dintre cele mai vorbite limbi de pe planeta. Este o limba vest germanica si, initial, a fost vorbita pe teritoriul Angliei. Apoi, odata cu marile colonizari, limba engleza a inceput sa fie vorbita in Autralia, Statele Unite ale Americii, Irlanda, Noua Zeelanda, Canada, dar si in multe alte reginui, ca a doua limba oficiala. Este limba cea mai utilizata de pe glob. In mediul de afaceri, conferinte, educatie, stiinta, divertisment si multe alte domenii, se foloseste limba engleza. De asemenea, inclusiv in tara noastra, sunt domenii in care nu te poti angaja fara a cunoaste, cel putin la nivel conversational, limba engleza.

