Tinerii din Maramureş nevoiţi să plece din sistemul de protecţie a copilului au de astăzi o şansă în plus pentru o viaţă mai bună. Un centru de tranzit construit în Baia Mare de fundaţia Hope and Homes for Children le asigură 19 locuri de cazare în...

TVR, 20 Septembrie 2016