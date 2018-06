Ce este un smoothie? O băutură cu o textură cremoasă, de obicei preparată din fructe proaspete sau legume împreună cu lapte, iaurt sau apă. Considerat o masă lichidă, cu foarte multe beneficii asupra sănătăţii, smoothie-ul conţine o cantitate importantă de substanţe nutritive.

Cele mai populare ingrediente pentru smoothie sunt fructele – fructele de pădure (zmeura, afinele, murele), căpşunile, bananele, perele, merele etc. Şi legume precum castravete, broccoli, dovlecel, ţelină verde cu frunze, spanac etc.

Beneficiile pe care le are smoothie-ul asupra sănătăţii sunt: Dacă îl bei dimineaţa la micul dejun sau este prima gustare din zi,... citeste mai mult

azi, 10:32 in Life, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in