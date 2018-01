De ce sa iti inscrii copilul la o gradinita particulara

Criza numarului de gradinite de stat din Romania este de ceva vreme o problema acuta a invatamantului prescolar din tara noastra.

Daca vorbim de gradinitele de stat cu program prelungit, observam ca numarul acestora este destul de mic in comparatie cu cererea, neacoperind nevoile doritorilor. In lipsa unui interes real, manifestat de stat in privinta construirii de noi astfel de unitati, asistam la implicarea intensa a mediului privat in aceasta zona.

La fel ca si gradinita teddybear, au aparut numeroase alte unitati de acest gen care ofera prescolarilor un mediu propice... citeste mai mult