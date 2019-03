De ce sa citesti review-uri despre noua ta masina?

Masina reprezinta un obiect indispensabil in ziua de astazi si probabil, dupa cumpararea unei case, reprezinta si cea mai mare cheltuiala pe care multi o fac. Spre deosebire de o casa, masina poate ajunge sa te coste in cativa ani, de cateva ori pretul de achizitie, daca ai cumparat un model cu foarte multe defecte.



Cu totii am avut probleme cu masina, altii mai mici, altii mai mari si unii din noi am stat mai mult cu masina in service decat cu ea pe asfalt.



Atunci cand vrei sa cumperi o masina noua sau la mana a doua, o alegi in primul rand dupa aspect, dupa te gandesti la dotari, dupa la pret, apoi la motor. Lasand motorul la urma si starea masinii, poti ajunge sa...

