De ce sa alegi Incalzire Electrica in Pardoseala?

Pentru unii acest sistem poate fi o noutate, in care nu poti avea incredere. Stim cu totii inca de pe vremuri, ca incalzirea electrica traditionala, cu centrale electrice, consuma enorm de mult.

Totusi, unii au avut increderea si curajul de a inova.

Au montat un nou sistem de incalzire electrica in pardoseala, descentralizat, total diferit de cel traditional. Un cablu incalzitor si un termostat pentru fiecare incapere.

Da, si au avut numai de castigat dupa ce l-au incercat.

De ce?

In primul rand, e un sistem confortabil.

Pana cand altii au de taiat lemne sau cara peleti, tu nu mai ai nimic de facut, chiar si factura de curent se

