Creditele ipotecare in euro s-au scumpit in ultimele luni cu circa doua puncte procentuale, dobanda anuala efectiva urcand de la 5,6% la 7,4% pe an, potrivit datelor BNR. Astfel, rata lunara la un credit ipotecar de 50.000 de euro, pe 30 de ani, a...

Daily business, 11 Octombrie 2010