Inca o dovada ca lucrarile in Iasi se fac in graba! Asfaltul proaspat turnat in Copou, pe bulevardul Carol I, lasa, DEJA!, de dorit! In apropiere de sediul ApaVital, asfaltul a inceput sa se lase, formand o denivelare in care incape lejer roata unei...

Buna ziua Iasi, 4 Iunie 2012