De ce s-a dus cancelarul Angela Merkel in Rusia?

Intr-un moment in care Moscova si europenii se pun in miscare pentru a salva acordul nuclear iranian, Vladimir Putin primeste vineri, la Soci, pe cancelarul german Angela Merkel. Va fi prima lor intalnire tete-a-tete dupa mai bine de un an. O intrevedere care ii va permite liderului de la Kremlin, care s-a impus in ultimii ani drept un actor major in Orientul Mijlociu, sa militeze in favoarea relansarii procesului politic in Siria.



Dupa Merkel, Putin il va avea, saptamana viitoare, oaspete pe presedintele francez Emmanuel Macron. Inainte insa de aceste... citeste mai mult