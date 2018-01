De ce Romania este o tara buna pentru investitii in JOCURI VIDEO Aceasta crestere nu este sustinuta doar de companiile mari precum Ubisoft sau Electronic Arts. In ultimii ani au aparut multe studiouri independente care nu au reusit doar sa se dezvolte ca businessuri profitabile, ci chiar sa defineasca ceea ce inseamna „joc video românesc.”

Castigurile companiilor romane de jocuri video se ridica la suma de 163 milioane de dolari, conform celui mai recent raport Newzoo (octombrie 2017). Desi aceasta ne plaseaza doar pe un modest loc 47 in topul mondial, cifra de afaceri... citeste mai mult