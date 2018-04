El nu va participa astfel la niciun turneu pe zgură, nici măcar la Roland Garros, dar are un motive bine întemeiat pentru aface asta. Pierre Paganini, fizioterapeutul tenismenului, a dezvăluit într-un interviu pentru New York Times, adevăratul motiv pentru care Federer nu mai joacă pe zgură: "Cu toate că şocul pe articulaţii este mai mare decât în meciurile pe zgură atunci când se joacă pe ciment, Roger are secretul său. Pe terenurile rapide, şocul este scurt, piciorul părăseşte rapid suprafaţa... citeste mai mult

azi, 06:44 in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Adevarul in