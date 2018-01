Boboteaza sau Botezul Domnului, sărbătoarea creştină din 6 ianuarie cunoscută şi sub denumirile "Arătarea Domnului" sau "Epifania", şi ziua Sfântului Ioan, din 7 ianuarie, marchează sfârşitul sărbătorilor de iarnă.

Credincioşii şi preoţii consideră că apa de la Bobotează are o putere deosebită, pentru că a fost sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului.

Apa sfinţită la biserică în această zi şi luată de credincioşi nu se strică niciodată. Prin agheasmă se înţelege atât apa sfinţită, cât şi slujba pentru sfinţirea ei.

