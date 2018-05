De ce poarta sotia lui Will Smith turban in ultima vreme? Marturisirile actritei Jada Pinkett cu privire la boala de care sufera/ VIDEO Probabil ca multe persoane au observat ca in ultima perioada Jada Pinkett, sotia actorului Will Smith, poarta un turban oriunde merge. Actrita a dezvaluit pe contul sau de Facebook motivul pentru care recurge la acest mic "artificiu", vorbind despre boala de care sufera.

