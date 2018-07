De ce orice companie ar trebui sa faca o prioritate din educatie. 4 argumente pentru cresterea investitiilor Investitiile in educatie sunt esentiale in orice tara in care copiii se confrunta cu probleme legate de accesul la educatie, alfabetizare sau abandon scolar. Comunitatea de afaceri are un rol aparte in sprijinirea proiectelor de educatie. Pe de o parte, afacerile obtin beneficii importante pe termen lung si mediu in urma investitiilor in educatie.

Pe de alta parte, implicarea companiilor, alaturi de ONG-uri, se poate traduce in rezultate excelente si proiecte de succes.

Companiile pot... citeste mai mult