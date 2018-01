De ce nu trebuie sa dormim peste zi!

Somnologul american Matthew Walker, profesor la University of California sustine ca somnul de peste zi are o influenta negativa asupra starii de sanatate a omului.



Intr-un scurt interviu acordat publicatiei Business Insider, expertul american a confirmat, in acelasi timp ca, la modul general, a dormi in cursul zilei este benefic atat pentru creier, cat si pentru organism. Dar, subliniaza specialistul, acest somn ar putea deveni "o sabie cu doua taisuri", pentru ca in perioada de repaus omul "acumuleaza... citeste mai mult