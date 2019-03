Fostul impresra a explicat la Telekomsport de ce s-a ajuns aici, motivul fiind legat, evident, de condamnarea din Dosarul transferurilor, în urma căruia ambii au ajund după gratii. ”Niciodată nu ne-a reproşat nimic. E adevărat că am simţit, săracul nu era obişnuit cu chestiile astea. Eu am venit de pe stradă, am trecut graniţa, am stat la Napoli... De asta mi se mai spune mafiotul şi s-a făcut legenda asta. E adevărat, vin de pe stradă, a trebuit să îmi câştig existenţa la 20 şi ceva de ani. Pentru mine nu a fost un... citeste mai mult

azi, 08:32 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in