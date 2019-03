La Paris, gunoiul se strânge noaptea, la fel și la Atena, iar acestea sunt orașele cele mai aglomerate din UE. Bucureștiul nu-i departe, fiindcă are o densitatea a populației similară. Numai că aici, în intervalul 7:30-8:00, când se prefigurează orele de vârf și părinții își duc copiii la școală, graba acestei categorii contrastează cu încetineala mașinilor de gunoi.

Vorbim de activitate intensă vs una lentă, pentru că metropola de pe Dâmbovița are nevoie, mai degrabă, să fie organizată pe criterii de eficiență decât sociale. Și eficient înseamnă să se utilizeze zona mai puțin... citeste mai mult

