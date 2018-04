De ce nu recupereaza Statul banii furati de marii infractori? In 2017, ANAF a recuperat cca 25 de milioane de euro din prejudiciile decise de instanta in cazul marilor dosare penale. Adica mai putin de 10% din suma totala stabilita de judecatori.

ANAF se apara si spune ca, atunci cand se face acest calcul, nu trebuie luati in considerare doar banii lichizi intrati in conturile Statului. Mai trebuie puse la socoteala si miile de imobile, terenuri si autoturisme confiscate, care sunt tot active si a caror valoare se adauga si ea sumei totale recuperate.

Ce nu spune insa ANAF-ul este ca aceasta valoare a bunurilor confiscate exista doar pe hartie, in realitate suma...