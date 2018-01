De ce nu o tine Printul George niciodata de mana pe mama lui, in fotografii Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale.

Foto: instagram.com/theroyalfamily International In urma cu cateva zile, ducesa de Cambridge, printul William si cei doi copii ai lor au pozat pentru o fotografie oficiala ce a fost folosita pe post de felicitare de... citeste mai mult

azi, 12:19 in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in