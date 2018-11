Am ajuns să ne îngrăşăm pentru că am făcut schimbări în alimentaţia noastră de-a lungul generaţiilor, însă deloc în bine. Medicul nutriţionist Simona Tivadar a explicat ce facem greşit când luăm mesele şi de ce nu ne săturăm de fapt mai niciodată.

”Am ajuns să ne îngrăşăm pentru că am făcut schimbări în alimentaţia noastră de-a lungul generaţiilor, însă deloc în bine. Medicul nutriţionist Simona Tivadar a explicat la Antena 1 ce facem greşit când luăm mesele şi de ce nu ne săturăm de fapt mai niciodată.

Continuarea pe clicksanatate.ro.

citeste mai mult

azi, 00:22 in Sanatate, Vizualizari: 149 , Sursa: Adevarul in