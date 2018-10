„E o decizie personală, nu e nimeni de neînlocuit. Am stat destul de mulţi ani la Bruxelles şi vreau să mai fac şi altceva”, a spus Adina Vălean, întrebată de ce nu mai candidează pentru un nou mandat, in condiţiile in care conduce o comisie din Parlamentul european, mai exact Comisia de Mediu.

Întrebată dacă se va întoarce in politica românească, Adina Vălean a raspuns: „o să vedem”.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că fostul lider liberal Crin Antonescu ar fi făcut pasul spre o candidatură la... citeste mai mult

azi, 12:14 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in