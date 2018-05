Transferat la CFR Cluj la începutul acestui an, Alex Ioniţă a bifat doar două meciuri din postura de titular pentru feroviari. După meciul de pe Arena Naţională cu FCSB, antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a lămurit situaţia mijlocaşului de 23 de ani, care nu a bifat niciun minut în derby-ul campionatului.

"Ioniţă a venit nepregătit la CFR. Este un jucător bun, dar acum nu se află în cea mai bună formă fizica. O să vină şi vremea lui să joace titular. Mai mult ca sigur, din sezonul viitor o să fie în primul 11. Acum nu are loc în echipa. Am vrut sa-l bag şi acum,... citeste mai mult