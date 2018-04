Premierul Viorica Dăncilă a recunoscut vineri că nu i-a răspuns preşedintelui Klaus Iohannis la telefon, în contextul anunţului privind mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, deoarece era la Simfonia Lalelelor, dar ulterior a avut o discuţie cu şeful statului.

"Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui. A fost o discuţie privată cu domnul preşedinte, pot să confirm că a avut loc această discuţie", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

