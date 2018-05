De ce nu este bun impozitul progresiv pe venit In Romania, impozitul pe venit este fix, de 16%. In tarile vestice insa se aplica un impozit progresiv, cu cote diferite in functie de nivelul castigurilor obtinute, cote care pot ajunge si la 48%, pe principiul ca cei bogati trebuie sa plateasca mai mult. Este insa acest impozit progresiv o idee buna?

Cota unica de impozitare a veniturilor (16%) a fost introdusa in Romania incepand cu anul 2005, pe vremea cand ministru de finante era Ionut Popescu. Pana la momentul acela aveam si noi o taxare progresiva, in cinci trepte - 18%, 23%, 28%, 34% si 40% - minimum fiind pentru veniturile sub 2,5 milioane de lei vechi, maximum... citeste mai mult