De ce nu e indicat sa cumperi masini second hand

Piata vanzarilor de autoturisme este una dintre cele mai dinamice din Romania, fiind impulsionata, cel putin in ultima perioada, de eliminarea timbrului de mediu. Aceasta masura legislativa a condus la importuri masive de masini second hand, ajungandu-se ca 83% dintre masinile inmatriculate in Romania in 2017 sa fie masini la mana a doua.

Atunci cand ma gandesc sa cumpar auto, e de luat in seama si oportunitatea achizitionarii unei masini la mana a doua . Daca ne gandim la marca, atunci e bine de stiut ca, anul trecut, pe primul loc in topul masinilor second hand importate s-a situat Volkswagen cu 136.666 de masini importate, urmat de Opel cu 64.069 unitati si Ford cu 51.49 bucati...