Mijlocaşul italian al campioanei Franţei, PSG, Marco Verratti s-a analizat şi a mărturisit ce calităţi i-ar fi plăcut să aibă în plus pentru a fi un fotbalist şi mai bun. Neymar, Messi, Cavani sunt câteva nume de jucători de la care ar împrumuta câteva calităţi.

"Mi-ar fi plăcut să am viteza lui Mbappe, şutul de la distanţă al lui Juninho, viziunea de joc a lui Pirlo, sângele rece pe care îl are Cavani, un tip care trăieşte pentru a marca. Dar în acelaşi timp mi-ar fi plăcut să am şi fantezia lui Neymar, driblingul lui Messi, este cel mai bun... citeste mai mult