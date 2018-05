Mircea Radu a dezvăluit într-o postare pe Facebook ce răspuns i-a dat Cristian Țopescu atunci când l-a întrebat de ce nu conduce TVR.

"După ce i-am făcut fotografia asta, la sfârșitul verii lui 2012, am intrat amândoi într-un pub chiar vizavi de casa unde locuia. Am discutat despre pasiunea noastră, televiziunea, și a băut o bere Stela Artois. Când am prins momentul l-am întrebat ceva ce-mi ardea mintea.

”Știți ce ar trebui făcut, aveți experiență, sunteți respectat; mai mult, sunteți iubit… De ce nu conduceți dumneavoastră TVR?”

Mi-a zâmbit apoi a rotit ușor paharul. L-a ridicat, l-a dus la gură și în timp ce bea mă privea pe deasupra spumei. Ochii lui încercau să îmi dea... citeste mai mult