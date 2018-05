De ce mor oamenii in Rusia?

In Rusia, oamenii traiesc "mai vesel, dar mai putin", in timp ce in Occident "medicina este mai buna, iar oamenii traiesc mai mult, dar mai plictisitor". Asa a caracterizat cometnatorul de televiziune Kirill Kleimenov datele statistice privind durata de viata in tara lui.



In prezent, durata de viata a rusilor a atins, prezent, 73 de ani. In orice caz, asa sustine presedintele Vladimir Putin. Potrivit datelor oficiale, daca la mijlocul anilor 1990 durata medie de viata era, in Rusia, de 63,7 ani, in 2016 ea... citeste mai mult