România are una dintre puținele monede naționale care poartă denumirea unui animal. „Leul” nu are o istorie îndelungată, însă are cu siguranță una zbuciumată. Așadar, de unde vine denumirea de „leu”?

Pentru a afla răspunsul la întrebare, trebuie să ne întoarcem în timp cu mai bine de 300 de ani. Istoria leului românesc începe în secolul al XVII-lea. La acea vreme, în principatele române se foloseau talerii olandezi ca monedă de schimb, care mai purtau și denumirea de „löwenthaler”.

Moneda „löwenthaler” avea gravată pe partea din spate un leu rampant. Din cauza pronunției dificile și a desenului de pe monedă, românii au adoptat banul și i-au dat denumirea de... citeste mai mult