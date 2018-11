Sunt multe cazuri in care unele persoane acuza stari de rau in cazul slujbelor religioase, mai ales daca acestea sunt foarte lungi.

Fetele bisericeşti au o explicatie surprinzatoare pentru aceste stari de rau din Biserica.

"De obicei, in timpul slujbelor li se face rau celor care nu si-au marturisit pacatele. In timpul slujbei, harul lui Dumnezeu acţioneaza, dar sufletul patat nu-l poate primi si atunci omului i se face rau. Aceasta se intampla mai ales in timpul Cununiilor. Atunci, Biserica este goala, luminoasa, iar aerul, curat. Dupa ce incepe Cununia, miresei i se face rau si... citeste mai mult