Stan Laurel şi Oliver Hardy s-au întâlnit prima oară în anul 1919 şi au jucat împreună în filmul "The Lucky Dog".

Din anul 1926 şi până în 1957, când Oliver a murit, cei doi nu s-au mai despărţit niciodată. Stan Laurel a fost scenaristul şi regizorul scenetelor şi lucra noaptea la scenarii şi la editarea lor.

În toată lumea celebrul cuplu este cunoscut sub numele de "Laurel and Hardy". Însă, romanii îi ştiu după numele de "Stan şi Bran" deoarece, conform Wikipedia, acestea erau două dintre cele mai vechi şi populare nume bărbăteşti... citeste mai mult