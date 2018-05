Săptămâna aceasta, cancelarul federal german, Angela Merkel, va face un exerciţiu de echilibristică diplomatică odată cu vizita sa în China, în perioada 24-25 mai, care are loc în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, ar putea impune UE, de la 1 iunie, tarife de 25% asupra importurilor de oţel şi de 10% asupra celor de aluminiu. În plus, liderul Casei Albe a decis recent să retragă SUA din acordul nuclear iranian, determinând astfel Comisia Europeană să lanseze procedura oficială de activare a „legii de blocaj“ (blocking status) ce are drept scop contracararea efectelor sancţiunilor americane asupra companiilor europene care doresc să investească în Iran. În... citeste mai mult

