De ce fura angajatii bani si bunuri din firma la care lucreaza? Practic orice companie, indiferent de marime sau de domeniul de activitate, se confrunta mai devreme sau mai tarziu cu furturi comise de propriii ei angajati. Se fura bani, desigur, mai ales in cazul magazinelor care incaseaza numerar, dar si marfuri sau diverse consumabile care isi gasesc utilitatea si in afara firmei sau pot fi valorificate usor. Se estimeaza ca, doar in SUA, valoarea acestor furturi se ridica la 1 miliard de dolari in fiecare saptamana!

Problema este ca, foarte adesea, furturile comise de angajatii proprii sunt greu de depistat, asta si deoarece proprietarii afacerilor fac din start... citeste mai mult