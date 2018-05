Toti barbatii care se insoara, la nici un an de la nunta au cateva kilograme in plus. Pana si cei care au fost tot timpul trasi prin inel fac burta si se rotunjesc putin la fata, ceea ce ii face pe cei din jur sa constate ca proaspat insuratilor le prieste viata de familie.

Un studiu realizat la Leeds Metropolitan University din Marea Britanie sugereaza ca de vina ar fi consumul mare de dulciuri si de vin al celor insurati, ca semn de relaxare si tihna in cuplu. Spre deosebire de celibatari, care inca sunt in cautarea sufletului pereche si se consuma alergand dupa... citeste mai mult