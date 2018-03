De ce este nepretuita vitamina D

Specialistii norvegieni au demonstrat ca vitamina D este de neinlocuit pentru oamenii care sufera de afectiuni cardio-vasculare. Pentru ca aceasta "vitamina a soarelui" are capacitatea de a reduce cu 30% riscul unei morti premature.



Potrivit ultimelor studii ale cercetatorilor norvegieni, consumul de vitamina D poate reduce substantial riscul unei morti timpurii in cazul persoanelor depistate cu afectiuni de natura cardio-vasculara.

In lucrarea lor, oamenii de stiinta de la University of Bergen au ajuns la concluzia ca resepctiva reducere poate ajunge la 30%.

Autorul lucrarii, profesorul Jutta Dirks de la catedra de medicina clinica din cadrul Universitatii mai sus... citeste mai mult