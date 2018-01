De ce este Germania cea mai dezvoltata economie din Uniunea Europeana Germania are una dintre cele mai puternice economii ale lumii, cu un PIB pe cap de locuitor de 44.200 $, o rata a somajului de 5,6% si un salariu minim de cca 1.500 de euro pe luna. Iar la baza acestui succes stau, in principal, 3 factori.

In primul rand, sistemul de educatie din Germania pune accent puternic pe partea practica. Astfel, pe langa invatamantul general si vocational, mai exista si o pregatire pe care angajatorii o ofera tinerilor inca de cand acestia se afla pe bancile scolii.

In fiecare an, de exemplu, marile corporatii industriale germane,... citeste mai mult

azi, 01:27 in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: Manager in