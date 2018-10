Propunerea de majorare a salariului minim este o masura ce are efecte pozitive in plan economic si social tinand cont de specificul si conditiile actuale ale economiei romanesti. De ce este buna aceasta masura de majorare a salariului minim?

In primul rand, cresterea salariului minim este benefica pentru economie deoarece imbunatateste potentialul de crestere a economiei pe termen lung si mareste contributia factorului munca asupra cresterii potentiale a PIB-ului.

