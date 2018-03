De ce este buna MARMELADA!

O marmelada de calitate poate fi nu doar un desert gustos, dar si un produs sanatos. Din pacate, nu toata marmelada care se vinde in magazine corespunde criteriilor care sa o incadreze in categoria alimentelor "folositoare".



Marmelada poate fi compusa din gelatina, pectina, fructe, etc. In cele mai multe dintre cazuri, marmelada este pregatita din pectina, care are un efect pozitiv asupra organismului uman.

In Marea Britanie, spre exemplu, la micul dejun se consuma putina marmelada de portocale. "Marmelada apara organismul de materiale grele, de la antibiotice, colesterina, elimina toxinele din organism, ceea ce ajuta la o buna... citeste mai mult