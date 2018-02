Proprietăţile pe care le conţine quinoa sunt: - Oferă 25% din doza zilnică necesară de proteine;

- Conţine minerale: fier, magneziu, calciu;

- Conţine vitamine: B1, B2, B3, C şi E;

- Conţine acizi graşi Omega-6;

- Este sursă bogată de fibre.

Beneficiile pe care le are quinoa asupra sănătăţii sunt: Ţine sub control colesterolul După cum am menţionat deja, quinoa conţine fibre solubile. Acestea ajută la eliminarea excesului de grăsime de fiecare dată când mâncăm ceva. De asemenea, cantitatea de acizi graşi pe care îl conţine creşte nivelul de colesterol bun (HDL) şi îl reduce pe cel rău (LDL). În plus, antioxidanţii stimulează metabolismul şi îndepărtează... citeste mai mult

