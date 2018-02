Orezul este unul dintre principalele alimente bogate în carbohidrați. De asemenea, orezul conține și vitaminele B3, B6 și B9, are efect laxativ – fiind bun pentru problemele digestive.

În plus, datorită compoziției sale, nu conține colesterol. Specialiștii recomandă consumul orezului fiert, deoarece este foarte sănătos și nutritiv.

Persoanele care se confruntă cu probleme cardiovasculare este recomandat să consume orez deoarece are un conținut scăzut de sodiu, acesta stimulează fluxul sangvin și menține sub control... citeste mai mult

