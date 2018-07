Italienii au un vechi proverb: „Daca toata lumea ar fi hranita cu zer, doctorii ar da faliment“. Dar cine mai bea astazi zer? Zerul contine substante hranitoare, aceleasi pe care le are si laptele, insa mai putine grasimi. Proteinele din zer contin cea mai mare concentratie de lanturi de aminoacizi. Productia de anticorpi se realizeaza numai sub actiunea aminoacizilor, unul dintre cei mai importanti fiind cisteina.

Proteinele din zer precum beta-lactoglobulina, albumina, lactoferina sint foarte bogate in glutamil-cisteina, unul dintre cei mai puternici