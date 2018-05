De ce emigreaza romanii in 2018? De nervi! Conform statisticilor, 9 romani pe ora pleaca din tara pentru a-si gasi un trai mai bun in alte tari, majoritatea din Uniunea Europeana. Undeva intre 4 si 5 milioane de romani au domiciliul temporar sau permanent in afara Romaniei si din ce in ce mai multi se gandesc sa plece.

Daca inainte de 1989 romanii care reuseau sa plece erau refugiati politici din cauza regimului comunist, iar intre 1990 si 2010 erau refugiati economici din cauza nivelului de trai scazut, incepand din 2012 romanii au cu totul si cu totul alte motive, de la starea infrastructurii la lipsa de bun-simt si... citeste mai mult

