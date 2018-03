Andrei Gheorghe a murit. Vedeta tv Magda Vasiliu a reamintit într-o postare motivul pentru care Andrei Gheorghe a fost dat afară de la PRO FM.

„Sunt bătrân. Mi s-a reproşat asta. La Pro FM la greu! Probabil au şi ei dreptate. There is no country for old men!“ Asta spunea Andrei Gheorghe acum un an si jumatate....Putini au fost cei care s au aratat public revoltati de scoaterea lui Gheorghe de la matinal...Azi, toata lumea ii evoca duritatea, inteligenta, curajul asumarii propriilor opinii, etc, etc.... Eu l am respectat mereu...Dar si eu am tacut atunci cand i s a reprosat ca ar fi batran...Astia suntem noi, romanii...realizam importanta unui om abia cand nu mai... citeste mai mult