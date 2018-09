Peste 3,5 milioane de români trăiesc şi muncesc în afară şi nu toţi sunt căpşunari sau spălători de vase.

O parte dintre ei au funcţii executive şi au pe mână zeci, sute şi chiar miliarde de euro.

O parte sunt responsabili de marketing pentru branduri globale.

O parte lucrează în departamentele financiare, în bănci, în fonduri de investiţii, alţii lucrează în HR, iar alţii lucrează în IT (chiar eu am un coleg de liceu care are grijă, de la Viena, de calculatoarele globale ale ONU).

Sunt şi peste 40.000 de... citeste mai mult