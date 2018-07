In aceste vremuri tulburi, din toate punctele de vedere, banii nu aduc fericirea in cuplu. Ba chiar, banii aduc divortul. Tocmai din cauza contextului economic, banii nu aduc fericirea in cuplu, de fapt criza a scos la iveala faptul ca bugetul familiei, administrat in general de barbati, inclina balanta mult prea mult in partea pasivelor. Iar femeile au descoperit ca nici macar acoperisul de deasupra capului nu le apartine in totalitate.

Iar de aici pana la divort lucrurile au mers de la sine.

Banii nu aduc fericirea in cuplu, ci tradarea

In vremurile nu de mult apuse, sotiile se ocupau doar de treburile casnice, iar barbatii erau... citeste mai mult

acum 49 min. in Life, Vizualizari: 24 , Sursa: Antena 3 in