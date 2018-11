Spre deosebire de femei, care de obicei acumuleaza grasime pe coapse, barbatii, care mananca excesiv si nu fac sport, incep sa aiba burta mare.

Un doctor specialist al Centrului pentru Nutritie din cadrul Universitatii California din Los Angeles a explicat de ce burta barbatilor isi mareste volumul.

"In cazul barbaţilor, atunci cand grasimea nu mai poate fi stocata in zona abdomenului, aceasta incepe sa se acumuleze pe ficat, pancreas si muschi. In urma acumularii apar adevaratele probleme de sanatate,... citeste mai mult